Inicio » Se reúne Marco Bonilla con CILA; ofrece ayuda para temas del agua entre Chihuahua y Estados Unidos
Ciudad Juárez

Se reúne Marco Bonilla con CILA; ofrece ayuda para temas del agua entre Chihuahua y Estados Unidos

by Salvador Miranda
written by Salvador Miranda 0 comments

En Ciudad Juárez, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo una reunión con Adriana Beatriz Carolina Resendez Maldonado, comisionada de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), así como integrantes del mismo, para conocer los trabajos realizados en este organismo y sumarse a lo que se necesite para apoyar las necesidades en materia hídrica.
 
Dentro de los temas abordados, se dieron a conocer las obligaciones que se tienen con el país vecino, la importancia de los tratados internacionales, así como de los límites para mejorar la transmisión del vital liquido entre ambos países.
 
En la reunión, el Alcalde expresó su preocupación en relación a las tensiones que se han generado entre ambos países por los pagos pendientes del vital liquido y en ese mismo sentido manifestó su apoyo para que dicha situación no llegue a un desenlace negativo.

You Might Also Like

You may also like

Inicia investigación internacional sobre impacto ambiental de cerrar el puente libre a...

Destaca Marco Bonilla como el alcalde más cercano y mejor evaluado de...

Concluye la J+ esta semana trabajos de bacheo en Senderos de San...

Celebran posada los mercados Ponciano Arriaga y Baeza

Llevan a cabo última entrega de despensas en este 2025

Ofrecen hoy servicios a personas con discapacidad que viven en el suroriente

Juárez noticias All Right Reserved.