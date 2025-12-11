En Ciudad Juárez, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo una reunión con Adriana Beatriz Carolina Resendez Maldonado, comisionada de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), así como integrantes del mismo, para conocer los trabajos realizados en este organismo y sumarse a lo que se necesite para apoyar las necesidades en materia hídrica.



Dentro de los temas abordados, se dieron a conocer las obligaciones que se tienen con el país vecino, la importancia de los tratados internacionales, así como de los límites para mejorar la transmisión del vital liquido entre ambos países.



En la reunión, el Alcalde expresó su preocupación en relación a las tensiones que se han generado entre ambos países por los pagos pendientes del vital liquido y en ese mismo sentido manifestó su apoyo para que dicha situación no llegue a un desenlace negativo.