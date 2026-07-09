El diputado federal por Movimiento Ciudadano, Alfredo “El Caballo” Lozoya, demandó al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva, destinar de manera urgente recursos para la rehabilitación de las carreteras del sur de Chihuahua, especialmente la vía Parral–Guadalupe y Calvo.

El legislador advirtió que esta carretera se encuentra en condiciones deplorables, con tramos severamente dañados que representan un riesgo diario para cientos de personas que la transitan por necesidad, trabajo, comercio, atención médica o traslado familiar.

“Los recursos que han anunciado en el estado de Chihuahua no se han visto. Yo le pedí que revisaran el estado de la carretera federal número 24, la carretera que comunica Guadalupe y Calvo con Parral y esta carretera sigue en pésimas condiciones, pedazos que prácticamente están en tierra y es urgente que se destinen los recursos necesarios”, declaró.

“El Caballo” Lozoya sostuvo que el deterioro de la infraestructura carretera no solo expone a la población a accidentes, sino que también se ha convertido en un grave obstáculo para el comercio, la industria y las actividades productivas que representan una de las pocas rutas reales hacia el desarrollo económico de la región.

El diputado federal recordó que Guadalupe y Calvo enfrenta una crisis permanente de desplazamiento forzado, violencia y presencia del crimen organizado, por lo que el abandono de las carreteras agrava aún más las condiciones de aislamiento, vulnerabilidad y marginación de las comunidades.

Alfredo “El Caballo” Lozoya reiteró que seguirá demandando desde la Cámara de Diputados que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad con Chihuahua y destine presupuesto suficiente para atender de manera inmediata la infraestructura carretera del estado de Chihuahua.