Como parte de las actividades de la Semana del Agua 2026, un evento binacional celebrado en esta casa de estudios, alumnos, docentes y académicos del Instituto de Arquitectura Diseño y Arte (IADA) se han sumado con el juego interactivo “¿Quién merece agua? Ven, juega y decide”.

Esta actividad fue organizada y creada por la doctora Gloria Vázquez Apodaca, la doctora María Alicia Herrera Hernández y el maestro Diego Roldán Martínez, acompañados por un grupo de estudiantes talentosos, quienes desde hace tres meses planearon y estructuraron la dinámica. El 24 de marzo se inauguró el juego en el edificio A con el corte del listón, en compañía de colaboradores y participantes.

La doctora Gloria Vázquez Apodaca compartió que desde el 2025 han participado con UTEP One Water Cluster. “Nos inscribimos en la convocatoria para poder proponer un proyecto y traer ese evento binacional Juárez- El Paso aquí a la universidad”. Por su parte, el maestro Diego Roldán Martínez agregó que el objetivo principal es “concientizar sobre el uso del agua, los límites, mantos acuíferos, pozos. Aportar desde nuestra perspectiva como diseñadores y desde el instituto para que esto pueda visibilizarse poco a poco comenzando con la comunidad universitaria”.

“¿Quién merece agua? Ven, juega y decide” es una actividad interactiva en la que los estudiantes participan en equipos para simular el consumo de agua dentro del hogar. En este sentido, de manera recreativa, aprenderán sobre la cantidad de litros que se consumen diariamente en las actividades cotidianas, tales como bañarse, lavarse los dientes, preparar alimentos, lavar ropa, entre otras. “Queremos que se lleven un mensaje sobre el consumo excesivo que tenemos todos los días, y así contribuir a reducir la crisis hídrica a nivel mundial, pero sobre todo en nuestra ciudad”, puntualizó la doctora Vázquez Apodaca.

En este juego interactivo, los participantes deberán formar una familia de cinco personas (padre, madre, hijos, etc) y representarlos con los objetos disponibles en la fase inicial del juego. El reto consiste en administrar 1100 litros para cinco días de la semana, como una simulación una crisis total, para poder suministrar el agua para actividades indispensable, con la ayuda de tarjetas y otras herramientas.

Diana Leticia Mendoza Encinas, estudiante del programa de Diseño Gráfico compartió sus actividades colaborativas en este proyecto. “Yo realicé la identidad visual. La idea surge para crear un juego de mesa que hiciera conciencia sobre el cuidado del agua y me basé principalmente inspirándome en Ciudad Juárez y algunas de sus problemáticas.

Es así como llegué hasta el desarrollo de la identidad visual. Creo que es importante tomar en cuenta el cuidado del agua y lo que representa para nosotros, sobre todo siendo una ciudad fronteriza desértica”, destacó.

La comunidad universitaria puede participar en “¿Quién merece agua? Ven, juega y decide” en la Sala de exposiciones del edificio A, del IADA hasta el jueves 26 de marzo.