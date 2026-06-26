La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este fin de semana se pronostican lluvias en gran parte del estado, lo que favorecerá un ligero descenso en las temperaturas máximas.

Se prevén lluvias de moderadas a fuertes con acumulados de 25.1 a 50 milímetros (mm), en municipios como Madera, Temósachic, Matachí, Guerrero, Moris, Ocampo y Guazapares.

En otras regiones del estado se pronostican lluvias con intervalos de chubascos, que podrían estar acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Las rachas podrían superar los 65 kilómetros por hora (km/h) en Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, los 55 km/h en municipios del noroeste y centro de la entidad, y los 45 km/h en Parral, Delicias y Ojinaga.

Las autoridades también advirtieron sobre la posible formación de tolvaneras en los tramos carreteros de Ahumada a Juárez y de Juárez a Janos, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones debido a la reducción de la visibilidad.

Para la tarde de este viernes se esperan temperaturas máximas de hasta 41 grados centígrados (°C) en Ojinaga, 39°C en Juárez y Delicias, y 38°C en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas superiores a los 30°C persistirán durante el sábado 27 y el domingo 28 de junio en gran parte del estado.