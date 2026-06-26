Durante las vacaciones, Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) suelen pasar más horas utilizando teléfonos celulares, videojuegos en línea, redes sociales y aplicaciones de mensajería, sin embargo, aunque estas herramientas les permiten comunicarse, aprender y entretenerse, también pueden exponerlos a riesgos digitales cuando interactúan con personas desconocidas.

De acuerdo con información difundida por organismos especializados en la protección de menores, los contactos no deseados suelen ocurrir con mayor frecuencia durante la noche y la madrugada, por lo que es importante prestar atención a los horarios de conexión de los menores y acompañarlos en el uso seguro de internet.

Por ello, la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado, emite las siguientes recomendaciones, para tomar en cuenta en esta temporada vacacional:

Revisa junto con tus hijos la configuración de privacidad de sus redes sociales y limita quién puede ver sus publicaciones e información personal.

Supervisa las aplicaciones, redes sociales y videojuegos que utilizan.

Fomenta la comunicación para que te informen si una persona desconocida intenta contactarlos o les hace sentir incómodos.

Enséñales a no aceptar solicitudes de amistad ni conversaciones con personas que no conocen en la vida real.

Recuérdales que no deben compartir fotografías, videos, datos personales, ubicación o información de su escuela con desconocidos.

Explícales que nadie tiene derecho a solicitar imágenes íntimas o contenido privado y que deben informarlo de inmediato si esto ocurre.

Promueve hábitos seguros en internet y establece reglas claras sobre el uso de dispositivos y redes sociales.

Si conoces o detectas una situación de riesgo en línea que involucre a una niña, niño o adolescente, como contactos no deseados, solicitudes de imágenes íntimas, acoso o cualquier otra conducta que pueda poner en peligro su integridad, es importante reportarla y denunciarla.

Para recibir orientación o realizar un reporte informativo (el cual no constituye una denuncia formal), puedes comunicarte al correo electrónico delitos.electronicos@chihuahua.gob.mx.

También, puedes presentar una denuncia anónima a través de la página Fiscalía General del Estado de Chihuahua o acudir de manera presencial a la Fiscalía más cercana a tu localidad.