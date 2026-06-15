La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informa que cuadrillas del departamento de Alcantarillado trabajan en la reparación de varios hundimientos que se registraron durante el pasado fin de semana en distintos sectores de la ciudad, derivados principalmente del deterioro y antigüedad de la infraestructura sanitaria.

El ingeniero Ismael Corona, jefe del departamento de Alcantarillado de la JMAS, explicó que los hundimientos aparecieron entre los días viernes y domingo, debido a que algunas líneas de drenaje han concluido su vida útil, por lo que aclaró que estos incidentes no están relacionados con las precipitaciones registradas la noche del domingo.

“Se trata de afectaciones que se presentan de manera natural en tuberías con muchos años de servicio. Los hundimientos detectados corresponden a daños en la red sanitaria y no fueron ocasionados por las lluvias recientes”, señaló.

Las ubicaciones donde actualmente se realizan trabajos de reparación son las siguientes:

Boulevard Zaragoza, entre Eje Vial Juan Gabriel y avenida Óscar Flores.

Calle Rancho La Joya y Rancho El Cubano, en la colonia Pradera Dorada.

Calle Picacho y Marfa, en la colonia Paseo de las Torres.

Calle 18 de Marzo y Brasil, en la colonia El Barreal.

Calle Helios número 949.

En el caso del hundimiento ubicado sobre el Boulevard Zaragoza, Erick Amador Montoya, encargado del Distrito 1 del departamento de Alcantarillado, informó que el daño se localizó en un colector de 24 pulgadas de diámetro, donde será necesaria la instalación de aproximadamente 20 metros de tubería nueva para restablecer el funcionamiento adecuado de la red.

Para realizar las maniobras de reparación fue necesario el cierre temporal de uno de los carriles de circulación, por lo que se exhorta a los automovilistas a tomar precauciones al transitar por la zona. Se estima que los trabajos concluyan en el transcurso del día.

“Le pedimos a la ciudadanía su paciencia y comprensión por las molestias que estos trabajos puedan generar. Sabemos que se trata de una vialidad con alta afluencia vehicular, pero estas acciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema de alcantarillado y prevenir afectaciones mayores”, expresó Amador Montoya.