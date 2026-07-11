El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) presentó su curso de inducción y anunció la disponibilidad de 800 espacios educativos en el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) Juárez, para ampliar la oferta en la Zona Norte.

Durante la presentación de la estrategia el director general de la institución, Omar Bazán Flores, destacó que esta iniciativa busca elevar la calidad en los diez planteles de la entidad.

El titular informó que las actividades se realizarán del 3 al 28 de agosto para beneficiar principalmente a estudiantes de nuevo ingreso, aunque el espacio también estará abierto para jóvenes de tercer y quinto semestre que busquen reforzar sus competencias en las áreas de Activación Física, Español, Inglés, Matemáticas y Desarrollo Socioemocional.

Para facilitar el acceso a la educación media superior las oficinas administrativas de Pueblito Mexicano, contarán con un módulo de atención e inscripción donde el personal brindará información detallada y gestionará el registro de aspirantes interesados en incorporarse al CAST Juárez.

Bazán Flores resaltó que las y los jóvenes que se inscriban en dicha sede podrán acceder a la beca de movilidad otorgada por el Gobierno del Estado.

Carlos Ernesto Ortiz Villegas, en representación de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, señaló que este tipo de acompañamiento integral desde el ingreso robustece el desempeño de las y los estudiantes, favorece el arraigo escolar y contribuye a reducir significativamente los índices de deserción.

Las personas interesadas en asegurar un lugar en este trayecto formativo o en la oferta educativa del CAST Juárez pueden acudir a su plantel más cercano o visitar el módulo de atención instalado en El Pueblito Mexicano.