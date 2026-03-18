Ciudad Juárez obtuvo el primer lugar en el Premio Nacional al Buen Gobierno Municipal 2025 en la categoría temática de Ciudades Sostenibles, reconocimiento que distingue las estrategias implementadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

El director general de Planeación y Evaluación, Emilio Flores, informó que el galardón fue entregado el viernes pasado en el Recinto Nacional de Administración Pública, donde se reconoció el eje transversal “Juárez Resiliente y Sostenible: Adaptación y Respuesta para un Futuro Seguro”, integrado en el Plan Municipal de Desarrollo.

El funcionario explicó que este eje plantea un modelo de gestión pública enfocado en fortalecer la capacidad de la ciudad para anticipar, resistir, adaptarse y transformarse ante crisis sociales, urbanas, ambientales y económicas, mediante una gobernanza preventiva, coordinada y centrada en las personas.

Indicó que a través de esta estrategia se han alineado los programas municipales con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que permite impulsar proyectos que priorizan el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente.

Flores destacó que la iniciativa cuenta con acompañamiento de organismos internacionales como ONU-Hábitat, lo que ha permitido desarrollar instrumentos estratégicos como la Visión Ciudad Juárez 2040, orientada a preparar a la ciudad para enfrentar los retos del presente y del futuro.

La coordinadora de Resiliencia, Yesenia Arlet Hidalgo González, señaló que el eje transversal integra 166 acciones específicas en las que participan 37 dependencias municipales, las cuales trabajan de manera coordinada para impulsar políticas públicas que impacten directamente en la ciudad.

Explicó que estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y abarcan temas como planeación urbana, adaptación al cambio climático, reducción de desigualdades, inclusión social y fortalecimiento de espacios públicos.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el trabajo realizado por las áreas involucradas y agradeció el seguimiento que han dado al eje transversal, lo que permitió que Ciudad Juárez obtuviera este reconocimiento nacional.

En esta edición del premio participaron 112 municipios de todo el país con 194 proyectos, resultando Ciudad Juárez ganador del primer lugar en la temática de ciudades sostenibles.

El reconocimiento es otorgado por un jurado integrado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la Conferencia Nacional de Municipios de México, la Federación Nacional de Municipios de México y el Instituto Latinoamericano de Formación Municipal.

Al respecto, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció el trabajo realizado por la Dirección General de Planeación y Evaluación y la Coordinación de Resiliencia por el seguimiento que dan al eje transversal que permite la entrega de dicho premio.