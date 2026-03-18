Con una destacada participación ciudadana y el trabajo coordinado de dependencias municipales, el programa “Juárez Amanece Limpio” logró importantes resultados durante la jornada del pasado sábado, donde se logró la recolección de 13 mil 580 llantas, dio a conocer el titular de la Dirección de Limpia, Gibran Solís Kanahan.



El funcionario informó que además de los neumáticos, se retiraron 890 toneladas de hierba y basura, mil 950 toneladas de escombro, 65 toneladas de tierra de arrastre y 176 toneladas de tiliches, cifras que evidencian la magnitud del problema de acumulación de residuos en la vía pública.



Las acciones se realizaron en las colonias Rincón del Solar, División del Norte, El Vergel, Villa Colonial, Andrés Figueroa, Tierra y Libertad, Las Huertas, Pancho Villa, Praderas del Pacífico y 5 de Mayo, donde cuadrillas municipales, junto con personal administrativo de diversas dependencias trabajaron en la limpieza y rehabilitación de espacios públicos, vialidades y áreas verdes.



El funcionario comentó que como parte de estas labores, se atendieron dos diques ubicados en División del Norte y El Vergel, así como siete parques en sectores como Rincón del Solar, Villa Colonial y Praderas del Pacífico.



También se realizaron trabajos en cuatro arroyos en colonias como Las Huertas, El Vergel, Pancho Villa y Andrés Figueroa, además de la limpieza de la calle Aztlán Sin Fronteras, en la colonia Tierra y Libertad, así como la limpieza de un túnel de arroyo en la colonia 5 de Mayo.



Adicionalmente, se pintaron mil 300 metros cuadrados de superficie, contribuyendo al mejoramiento de la imagen urbana. Asimismo, se instalaron cinco puntos limpios estratégicos para facilitar la disposición adecuada de residuos y prevenir la formación de tiraderos clandestinos.



Solís Kanahan destacó la activa participación de voluntarios y dependencias municipales, pues tan solo en el arranque realizado en la colonia División del Norte, a cargo de la Dirección General de Centros Comunitarios, se registró la asistencia de más de 800 personas.



El programa contempla la atención de 10 colonias cada fin de semana, asignando a una o dos dependencias municipales la responsabilidad de cada sector, quienes también convocan a asociaciones y voluntarios para fortalecer estas acciones.



El director de Limpia hizo un llamado a la ciudadanía a conservar los espacios públicos y a hacer uso de los puntos habilitados, destacando que “Juárez Amanece Limpio” continuará desarrollándose durante todo el año como parte de la estrategia para construir una ciudad más ordenada y saludable.