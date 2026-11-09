La Dirección General de Protección Civil del Gobierno Municipal informó que para este lunes 9 de noviembre se espera un día soleado, con una temperatura máxima de 19 grados centígrados y condiciones meteorológicas estables, con una probabilidad de lluvia de apenas 1 a 3 por ciento.



De acuerdo con el pronóstico, durante el día se registrarán vientos de entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar velocidades de 26 a 32 kilómetros por hora.



Para esta noche se prevé un descenso en la temperatura hasta los 10 grados centígrados, con cielo mayormente despejado y una baja probabilidad de precipitaciones. Las condiciones del viento se mantendrán similares a las registradas durante el día, con velocidades de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 32 kilómetros por hora.



En cuanto al pronóstico extendido, Protección Civil dio a conocer que para el martes 10 de noviembre se espera una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados centígrados, con cielo soleado y una probabilidad de lluvia de 0 a 3 por ciento. Los vientos oscilarán entre 5 y 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 35 kilómetros por hora.



Para el miércoles 11 de noviembre se anticipa un ligero incremento en la temperatura, con una máxima de 22 grados y una mínima de 10 grados centígrados. Se mantendrá el cielo soleado, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y rachas de entre 26 y 32 kilómetros por hora, mientras que la posibilidad de lluvia continuará entre 0 y 3 por ciento.



Ante las temperaturas frescas que se presentarán durante las noches y primeras horas de la mañana, se recomienda a la ciudadanía utilizar ropa abrigadora, especialmente en el caso de niñas, niños y adultos mayores.



La Dirección General de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y atender las recomendaciones preventivas ante cualquier cambio en el pronóstico.