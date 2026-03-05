Empleados de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), rescataron a dos perros de un domicilio en el fraccionamiento Parajes de San Isidro, uno de ellos herido de gravedad, luego de que sujetos armados ingresaron a la vivienda y dispararon para llevarse a una mujer.



Durante el ataque en la vivienda situada en el cruce de las calles Volcán de Colima y María Teresa Rojas, una perrita que se encontraba en el patio resultó herida de bala, por lo que el personal de DABA acudió al domicilio para llevarse a la mascota y darle auxilio.



La titular de la dependencia, Alma Edith Arredondo Salinas, informó que tras rescatar a la mascota herida, fue trasladada al Centro de Bienestar Animal junto con otro cachorro que resultó ileso en el ataque.



“La mascota fue atendida por personal del área médica, quien confirmó la entrada de bala sin salida; ingresa por los huesos paranasales a la altura de cavidad torácica, por lo que lamentablemente murió”, indicó Arredondo Salinas.



La funcionaria agregó que los animales fueron rescatados gracias a que la unidad de Personas Desaparecidas o Ausentes de la Fiscalía General del Estado, aseguraron el domicilio y le dieron acceso al personal de DABA.