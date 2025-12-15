La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, informó los resultados de las acciones de supervisión, prevención y control realizadas en el marco del Operativo Paisano 2025, con el objetivo de garantizar orden y tranquilidad durante esta temporada.

Se realizaron 20 intervenciones por parte de la Subsecretaría de Asuntos Internos, además de acumularse 40 horas de operativo de usuario simulado, una herramienta clave para supervisar de manera directa la actuación del personal en situaciones reales de servicio y fortalecer la confianza ciudadana.

De acuerdo con la lectura general de los resultados, el Operativo Paisano 2025 mantiene una baja incidencia de hechos relevantes y saldo blanco, sin fallecimientos, destacando un enfoque preventivo sustentado en la vigilancia aérea mediante drones y aeronaves, la difusión informativa y el blindaje carretero. Estas acciones han permitido conservar un saldo operativo estable, ordenado y bajo control.

Como parte de estas labores, se entregaron 550 trípticos informativos dirigidos tanto a la ciudadanía como al personal operativo, con información preventiva y de orientación.

Asimismo, se llevaron a cabo 65 inspecciones a elementos policiales y 23 inspecciones a unidades oficiales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los protocolos establecidos y el correcto desempeño del servicio.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que cuando se trabaja con responsabilidad, los resultados se reflejan en los hechos y no en los discursos. El Operativo Paisano 2025 es muestra de la capacidad institucional para planear, coordinar y ejecutar estrategias de seguridad eficaces, orientadas a proteger a la ciudadanía, garantizar el orden y generar tranquilidad y confianza en quienes transitan por el estado de Chihuahua.