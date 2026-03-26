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Comete sujeto fraude por 23 mdp, lo vinculan a proceso

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La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Esteban C. D., por el delito de fraude, en perjuicio de una víctima a quien presuntamente engañó para quedarse con 23 millones de pesos, en ciudad Delicias.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Ganado, Fraude y Robo al Sector Agropecuario, acreditó la probable responsabilidad del imputado ante el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 133/2026,

De acuerdo con la investigación ministerial realizada en conjunto Policía Ministerial y Analistas adscritos a la Unidad Especializada, a principios de mayo de 2025, Esteban C. D., le propuso a la víctima un negocio que consistía en que le comprara a su hijo, un paquete de pozos que supuestamente serían descartados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para ofrecerlos a la comunidad menonita, ya que era empleado de esas oficinas.

Derivado del engaño, la persona afectada pagó cerca de 23 millones de pesos, entre junio y noviembre de 2025, y en diciembre de ese año descubrió que todo era una farsa, por lo que reclamó le devolvieran su dinero, a lo que el imputado se negó hacerlo, al señalar que fue su hijo, con quien realmente había hecho el negocio.

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La indagatoria ministerial permitió obtener la orden de aprehensión con la que el 17 de marzo del año en curso se detuvo a Esteban C. D., y se le formuló imputación, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

En la continuación de la audiencia inicial llevada a cabo el pasado lunes 23 de marzo, el Juez de Control resolvió la situación jurídica del imputado y estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Cabe señalar que se sigue la investigación en contra del diverso imputado, para cumplimentar una orden de captura.
La Unidad Especializada exhorta a la ciudadanía que también haya sido víctima de estas personas, a que acudan a interponer su querella.

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