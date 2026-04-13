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Con papeles en mano, decenas buscan chamba

by Eduardo Huízar
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Decenas de personas acudieron a los módulos de empleo instalados en un terreno ubicado en el cruce de la avenida Talamás Camandari y Custodio de la República, con la esperanza de encontrar una oportunidad laboral, principalmente en maquiladoras y empresas del sector comercial.

En el lugar se observó a hombres y mujeres formados, algunos con carpetas y solicitudes en mano, mientras recorrían los distintos módulos colocados por empresas interesadas en contratar personal. Los buscadores de empleo esperaban ser atendidos y conocer los requisitos para integrarse a alguna vacante disponible.

De acuerdo con estimaciones en el sitio, alrededor de 120 personas se encontraban en el terreno, lo que reflejó una importante participación de buscadores de trabajo durante la jornada.

Cabe destacar que, en meses anteriores, este mismo espacio lucía prácticamente vacío, con pocos módulos instalados y escasa afluencia de personas. Sin embargo, en esta ocasión se observó una mayor presencia tanto de empresas reclutadoras como de ciudadanos interesados en conseguir empleo.

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La mayoría de los asistentes acudió con documentación personal y solicitudes elaboradas, con la intención de aumentar sus posibilidades de contratación.

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