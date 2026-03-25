La gran final del Campeonato Nacional ABE 2026 División II Femenil se llevará a cabo este miércoles 25 de marzo en el Gimnasio Universitario de la UACJ, reuniendo a los mejores equipos del país en una jornada decisiva.

4:30 p.m. | UNAM vs Tec Campus Chihuahua UDEM (Tercer Lugar)

7:00 p.m. | Anáhuac México Sur vs UDEM (Gran Final)

El evento es gratuito y abierto a todo el público, y también podrá seguirse en transmisión en vivo a través de TV UACJ, Radio UACJ y nuestras redes sociales oficiales.