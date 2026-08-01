La Fiscalía de Distrito Zona Centro (FDZC) obtuvo la vinculación a proceso de Gabino L. C., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en perjuicio de un masculino en la colonia San José en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, fueron suficientes para acreditar la probable responsabilidad dl imputado, frente al Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2144/26.

De acuerdo con la investigación ministerial, el sábado 25 de julio del año en curso, Gabino L. C. presuntamente acudió al domicilio de la víctima, en la calle Mártires de Chicago, en la colonia San José, le pidió salir y cuando esta se asomó, le disparó en al menos dos ocasiones con arma de fuego.

El imputado fue detenido en los términos de la flagrancia, por agentes de la Policía Municipal, y fue puesto a disposición del Ministerio Público de esta FDZC, que inició las debidas indagatorias.

El día 27 de julio fue llevado a audiencia inicial en donde se controló de legal la detención, y se le hizo de su conocimiento el delito que se le imputa, mientras que ayer viernes, en la continuación de la audiencia se resolvió su situación jurídica, misma que deberá enfrentar bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El Juez de Control otorgó tres meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Gracias a las acciones de investigación y seguimiento por parte de los elementos de esta Fiscalía, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.