Durante la mañana de este sábado, personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), que encabeza Gilberto Loya Chávez, ejecutó dos órdenes judiciales de cateo en domicilios de Ciudad Juárez, en los cuales fueron asegurados diversos contenedores y equipo presuntamente utilizados para actividades de huachicol.

Para cumplimentar dichos ordenamientos judiciales, intervinieron además personal de la Fiscalía General de la República (FGR), así como personal de PEMEX, quienes en un primer hecho, ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Las Parcelas, donde se localizaron dos contenedores metálicos de 15,000 litros, dos bombas dispensadoras de combustible, dos bidones plásticos de 1,000 litros cada uno, así como siete camiones de transporte de personal.

En una segunda intervención, en la colonia El Sauzal, se intervino al interior del segundo inmueble, donde se localizaron seis camiones para transporte de personal, un tractocamión, así como una bomba de dispersión de combustible, un tanque cisterna con capacidad para 100,000 litros y un contenedor metálico con capacidad de 15,000 litros, presuntamente empleados para el delito de huachicol.

Finalmente, todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, con el objetivo de continuar con las investigaciones correspondientes.

Asimismo, el Subsecretario de Despliegue policial, Ricardo Realivazquez, señaló que al ingresar a estas instalaciones se localizaron los tanques de tipo cisterna abiertos, es decir, que con anterioridad a los cateos estos fueron vaciados, en un presunto intento por evitar el aseguramiento policial.

Cabe señalar que estos hechos se suman a las recientes intervenciones realizadas durante el mes de julio para combatir el delito de huachicol en la entidad.

La SSPE reafirma su compromiso en el combate contra los delitos tanto del güero común como del fuero federal, a través de la colaboración interinstitucional con las fuerzas federales, y con ello, garantizar la tranquilidad de las familias de Chihuahua.