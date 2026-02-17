El Gobierno Municipal de Juárez mantiene el 100% en transparencia por quinto año consecutivo, dio a conocer el coordinador de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León.

Detalló que recientemente fue notificado por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) del dictamen de verificación correspondiente a la publicación de obligaciones de transparencia 2025, en el que obtuvo una calificación del 100%.

Explicó que es el quinto año consecutivo en que la administración municipal alcanza el 100% en el cumplimiento de estas obligaciones, ya que en el 2021, durante una primera verificación, se obtuvo 91%, sin embargo, se solventaron las observaciones hasta alcanzar el 100%, porcentaje que se ha mantenido en 2022, 2023, 2024 y recientemente en el 2025.

Explicó que la evaluación contempla tanto el cumplimiento en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional, como en el portal oficial del Municipio de Juárez, donde se publica de manera veraz, completa y accesible toda la información que por ley debe transparentarse sobre el quehacer gubernamental.

Gómez Cid de León señaló que este resultado es producto del trabajo coordinado entre la Coordinación de Transparencia, los titulares de las dependencias municipales, así como los enlaces de transparencia de cada área.

En cuanto a solicitudes de información, dio a conocer que entre la primera administración y la actual se han recibido 5,975 solicitudes, que en conjunto suman 33,216 preguntas, mismas que han sido contestadas en su totalidad, lo que representa un 100% de cumplimiento en respuestas.

Precisó que la ley establece un plazo de 10 días hábiles para responder solicitudes, con la posibilidad de una prórroga de hasta cinco días hábiles adicionales, previa autorización del Comité de Transparencia.

Las dependencias con mayor número de solicitudes son Oficialía Mayor, Obras Públicas, Desarrollo Urbano, la Secretaría del Ayuntamiento y la Secretaría Particular, principalmente en temas relacionados con contratos, convenios, remuneraciones, declaraciones patrimoniales y padrón de proveedores y beneficiarios.

Al respecto, el Presidente Municipal reconoció el trabajo de la Coordinación de Transparencia, así como del equipo de ocho personas que integran la dependencia y de los 35 enlaces designados en las distintas dependencias, quienes son responsables de integrar y proporcionar la información.