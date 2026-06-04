El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla participó como invitado especial en la entrega del galardón “Hombres y Mujeres de Trabajo”, iniciativa impulsada por el diputado Roberto Carreón para reconocer a 35 delicienses que han destacado por su esfuerzo, trayectoria y contribución al desarrollo económico y social de la región.

Ante representantes de distintos sectores productivos, empresariales y sociales, Marco Bonilla destacó que la historia de Delicias es ejemplo de lo que puede lograrse cuando una comunidad apuesta por el trabajo, la organización y la perseverancia.

“Hubo personas que decidieron creer en algo que parecía imposible. Creyeron que el agua podía vencer a la sequía, que el esfuerzo podía cambiar la realidad y que donde otros veían tierra árida podía surgir una ciudad llena de vida, trabajo y oportunidades”, expresó.

El alcalde señaló que reconocer a las y los galardonados es también reconocer los valores que han dado identidad a Chihuahua: el esfuerzo diario, la disciplina, la capacidad de emprender y la determinación para salir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Asimismo, destacó que los llamados “Vencedores del Desierto” siguen presentes en quienes todos los días generan empleos, impulsan negocios, trabajan el campo, educan a nuevas generaciones y contribuyen al crecimiento de sus comunidades.

“Mientras existan personas trabajadoras como las que hoy reconocemos, mientras exista ese espíritu que convirtió el desierto en esperanza, Delicias tendrá futuro, Chihuahua tendrá futuro y México tendrá esperanza”, afirmó.

Por su parte, el diputado Roberto Carreón destacó que este reconocimiento busca dar visibilidad a historias de esfuerzo que durante años han contribuido al crecimiento de Delicias y de toda la región.

Durante el evento también participó el exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, quien reconoció la trayectoria de las y los homenajeados y el papel que desempeñan en el desarrollo de la comunidad.

La ceremonia reunió además a autoridades estatales y municipales, entre ellas el alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, así como familiares y representantes de diversos sectores productivos que acompañaron a las y los galardonados en este reconocimiento a su esfuerzo y aportación al crecimiento de Chihuahua.