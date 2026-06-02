El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. condena de manera enérgica el secuestro de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal informativo Pulso Informativo del Sureste, ocurrido en el municipio de Nanchital, Veracruz.

Este hecho constituye una grave agresión contra una integrante del gremio periodístico y representa un atentado directo contra la libertad de expresión, el derecho a la información y las garantías fundamentales que protegen el ejercicio de la labor informativa en nuestro país.

Roxana Guzmán fue privada de la libertad ante la gravedad de estos hechos, exigimos a las autoridades federales y estatales actuar con la máxima prontitud, para lograr su inmediata localización con vida, así como la captura y sanción ejemplar de los responsables.

Este lamentable acontecimiento, registrado a unos días de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión, pone de manifiesto la persistente vulnerabilidad que enfrentan periodistas y comunicadores en distintas regiones del país.

Ninguna sociedad democrática puede permanecer indiferente cuando quienes tienen la responsabilidad de informar son víctimas de la violencia y la impunidad.

La protección al ejercicio periodístico debe reflejarse en resultados concretos y en el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad para la prensa.

El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. expresa su plena solidaridad con la familia de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, con sus compañeros de trabajo y con toda la comunidad periodística de Veracruz.

Reiteramos nuestra exigencia de su inmediata localización con vida y demandamos que las autoridades mantengan informada a la sociedad sobre los avances de la investigación. La defensa de la libertad de prensa exige acciones firmes y justicia.

Sin libertad de expresión, no hay democracia posible.

ATENTAMENTE

Comité Directo Nacional

Jorge Iván Duarte Medina Presidente

Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.