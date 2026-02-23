El alcalde de Chihuahua Capital, Marco Bonilla Mendoza, condenó los hechos violentos registrados en Jalisco y otras regiones del país, y llamó a la unidad nacional para enfrentar la crisis de seguridad.

A través de sus redes sociales, el edil expresó su solidaridad con las familias que viven momentos de incertidumbre ante los recientes bloqueos y ataques.

“Hoy México vive momentos de incertidumbre que nos duelen. Mi solidaridad con las personas y familias que hoy sienten miedo. Ninguna causa justifica el terror”, publicó.

Bonilla afirmó que ningún motivo puede justificar acciones que pongan en riesgo a la población civil y subrayó que la violencia no debe normalizarse.

Desde Chihuahua, señaló que el país necesita paz, orden y unidad, y sostuvo que no es momento de divisiones, sino de cerrar filas para proteger a las familias y respaldar a quienes trabajan por restablecer la seguridad.

“La paz se construye con carácter, justicia y comunidad”, puntualizó.

El mensaje completo fue difundido en sus plataformas digitales oficiales.