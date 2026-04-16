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Visita internacional en el Diplomado de Inglés y Español de Filosofía y Letras de la UACH

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En un ambiente cercano y de intercambio académico, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua recibió la visita de Gouri Seethraram, cónsul de Prensa y Cultura del U.S. Consulate General Ciudad Juárez, quien recorrió las instalaciones del Diplomado de Inglés y Español para conocer de primera mano su funcionamiento.

Durante la visita, se dialogó sobre las oportunidades que brinda este programa académico, el cual ofrece certificaciones como Oxford y TOEFL, diseñadas para fortalecer el dominio del idioma con estándares reconocidos a nivel internacional.

Asimismo, se destacó la apertura del diplomado a estudiantes de intercambio, quienes participan con el objetivo de perfeccionar su segundo idioma, ya sea inglés o español, mientras viven una experiencia académica y cultural.

El recorrido estuvo acompañado por la Lic. Lizza Ivett Solís Chávez, Directora de Relaciones Internacionales, y la Dra. Joyzukey Armendáriz Hernández, Coordinadora del Diplomado, quienes compartieron de manera directa los objetivos, alcances e impacto de este programa formativo.

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Con este tipo de encuentros, la Facultad de Filosofía y Letras fortalece sus lazos internacionales y reafirma su compromiso con una educación de calidad y con visión global.

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