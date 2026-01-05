El cierre paulatino de escuelas primarias y secundarias en el llamado “viejo Ciudad Juárez” se ha vuelto una constante en los últimos años, debido a la disminución de población infantil en esta zona de la ciudad.

Claudia Fernández, trabajadora social, explicó que esta situación se presenta principalmente en colonias cercanas al centro histórico, como La Chaveña, Altavista, Durango, entre otras, donde varios planteles han reducido turnos o incluso han cerrado de manera definitiva.

Detalló que a partir de 2010 muchas familias jóvenes comenzaron a mudarse al suroriente de la ciudad, impulsadas por el crecimiento de nuevos fraccionamientos y el acceso a viviendas a través de créditos del Infonavit.

Actualmente, señaló, la población del sector antiguo de Juárez está conformada en su mayoría por personas adultas, cuyos hijos ya formaron sus propias familias y residen en otras zonas de la ciudad, principalmente en el suroriente.

“Primero se eliminaron los turnos vespertinos por la baja matrícula y, en los últimos años, algunos planteles cerraron por completo debido a la escasa asistencia de alumnos”, explicó Fernández.

A pesar de estar en desuso, varios de estos edificios escolares continúan recibiendo mantenimiento, con el objetivo de conservarlos en condiciones adecuadas para un posible uso futuro en actividades comunitarias.