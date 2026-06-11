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Confirma PC que no se reportaron personas lesionada tras el incendio de dos cajas de tráiler esta tarde

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La Dirección de Protección Civil informó que durante la tarde de este miércoles atendió un incendio registrado en la colonia Kilómetro 20, donde el fuego consumió dos cajas de tráiler y material con madera almacenado en la parte posterior de un negocio.

De acuerdo con el reporte oficial, al arribar al lugar los elementos del Departamento de Bomberos localizaron el incendio activo y de inmediato iniciaron las labores de combate y control para evitar que las llamas se propagaran hacia estructuras cercanas y representaran un mayor riesgo para la población.

En las maniobras participaron cuatro unidades de emergencia, una unidad ligera, dos camiones de bomberos y una cisterna, cuyos elementos trabajaron hasta lograr la extinción total del fuego y la eliminación de puntos calientes.

Protección Civil informó que no se reportaron personas lesionadas como consecuencia de este incidente.

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La dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar de manera inmediata cualquier situación de emergencia a través del número de teléfono 911, a fin de permitir una respuesta oportuna de los cuerpos de auxilio.

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