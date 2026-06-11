Agentes de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron en flagrancia a quien se identificó como Israel L. G., por posesión de droga.

El arresto del citado masculino se registró en el cruce de las calles Corteza y Sábila de la colonia Universidad, en donde, al realizarle una revisión se encontró entre sus pertenencias, lo siguiente:

01 bolsa de plástico color azul que contiene una hierba verde, seca y olorosa, con características propias dela mariguana, con un peso total de 692 gramos.

07 envoltorios transparentes que contienen cada uno de ellos un polvo blanco y fino, con las características de la cocaína, con un peso total de 12 gramos.

El detenido de 33 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público que continuará con las investigaciones por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.