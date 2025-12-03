— Este día se llevó a cabo la instalación del Grupo de Trabajo sobre el Régimen Fiscal en Zonas Fronterizas y Polos de Desarrollo, instancia legislativa encargada de analizar y fortalecer los estímulos fiscales que impulsan la competitividad y el crecimiento económico en las regiones estratégicas del país.

El acto fue encabezado por el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Diputado Carol Altamirano, el coordinador de la mesa de trabajo, el Diputado Fernando Castro Trenti, el Diputado Alejandro Pérez Cuéllar, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, la Diputada Maite Vargas, entre otros legisladores fronterizos.

Durante sus participaciones, Alejandro Pérez Cuéllar resaltó la importancia de la conformación de dicha mesa de trabajo para buscar establecer mecanismos que ayuden a que existan más oportunidades de crecimiento para ciudades como Juárez, en donde existen 1,600,000 habitantes, (población incluso mayor a la que tienen en 6 estados del País) y que, sin embargo, tiene un presupuesto que no se compara con el de dichos estados, aunado a esto, “el gran flujo migratorio, hace que resulte necesario dar mayor fuerza a las zonas fronterizas”, puntualizó.

Por su parte, la legisladora Maite Vargas, señaló que este paquete de estímulos f iscales, que dio inicio con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy se ha extendido gracias a la sensibilidad que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum al ver las particularidades de la zona fronteriza norte, ha sido un verdadero respiro para quienes viven y trabajan en dicha parte del País”.

Afirmó que estas medidas fortalecen a las empresas, incentivan la inversión y consolidan a esa región como un motor nacional de desarrollo.

Subrayó que, cuando los estímulos fiscales se complementan con las buenas gestiones de las autoridades locales, los resultados se multiplican y citó el ejemplo del trabajo del presidente Municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha promovido decididamente a la ciudad como un polo de crecimiento y un referente económico en la frontera norte, atrayendo inversiones extranjeras en el transcurso de su administración.

Otros legisladores Juarenses como Daniel Murguía y Armando Cabada también estuvieron presentes en dicha reunión.

Durante la instalación, las y los legisladores coincidieron en la necesidad de revisar, actualizar y consolidar el régimen fiscal fronterizo para facilitar su acceso, mejorar su funcionamiento y asegurar que los beneficios lleguen efectivamente a quienes contribuyen al dinamismo económico de la región.