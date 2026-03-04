En el marco de la 13ª Semana del ICSA la comunidad universitaria se reunió en el auditorio del Edificio X para conmemorar la Cátedra Patrimonial Isabel Reyes Lagunes. Este espacio académico fortalece a los estudiantes a través de los conocimientos que comparten invitados especiales. Esta cátedra se instituyó en 2009 y desde entonces, se ha llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez.

En la inauguración se contó con la presencia del doctor Óscar Armando Esparza del Villar, coordinador de la Licenciatura en Psicología en el ICSA; el doctor Erick Vietnam Ibáñez Martínez, coordinador de la Licenciatura en Psicología del Campus Ciudad Universitaria; doctor Servando Pineda, jefe del Departamento de Ciencias Sociales; doctor Jesús Meza Vega, director del ICSA; doctor José Alonso Olivas, coordinador de la cátedra y doctora Andrómeda Ivette Valencia Ortiz jefa del Área Académica de Psicología en la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo.

En el mensaje inaugural, el doctor Meza Vega destacó la relevancia de este espacio para la comunidad universitaria: “Hoy en la memoria de Isabel Reyes Lagunes, destacada por su labor en la psicología, seguimos con esta cátedra patrimonial. Una cátedra se distingue por la continuidad que se le ha dado. Valoro la importancia que tiene la salud mental para la sociedad, por lo que ustedes como alumnos los invito a que desde su ejercicio profesional en los contextos reales apoyen a la creación de mejores espacios de convivencia”.

Medición psicológica, salud y bienestar en contextos reales

La doctora Andrómeda Ivette Valencia Ortiz, previamente al inicio de su participación, compartió que el tema es de suma importancia porque permite reforzar que la evaluación psicológica es mucho más allá de solamente la aplicación de una entrevista o de unas pruebas. “Se debe continuar con el trabajo ético y analizar la necesidad que tenemos de seguir construyendo y desarrollando estrategias de evaluación adecuadas para los contextos sociales mexicanos, adecuadas para la lengua que nosotros hablamos y para los problemas sociales que existen”, puntualizó.

En este sentido, compartió que el psicólogo puede ser ese profesional que le puede dar respuesta diversas necesidades a partir del uso adecuado de sus conocimientos. Aunado al tema, “se pueden utilizar elementos tecnológicos tales como las evaluaciones en línea y en tiempo real, así como otros elementos que pueden fortalecer el trabajo que hacemos como psicólogos.

La especialista reconoció que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuente con una cátedra patrimonial en honor a Isabel Reyes Lagunes, pues ello habla del compromiso que tiene la universidad por reconocer el legado de una figura tan importante. Ademas, compartió que tuvo la oportunidad de coincidir con la doctora Isabel Reyes Lagunes y destacó que “una de las cosas que ella nos transmitía es la pasión por la psicología y por el trabajo que hacemos”, por lo que el impartir la cátedra en esta ocasión significa una gran responsabilidad. “A mí me gustaría que los asistentes al final comprendan y conozcan que muchos de los profesionales de la psicología sentimos esa pasión, y que así que eso se traduzca en dar un mejor servicio para nuestros usuarios. No importa el área a la que te dediques, sino que realmente tengamos ese gran compromiso con la profesión”, resaltó.

Sobre la doctora Andrómeda Ivette Valencia Ortiz

Se formó en la Facultad de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Es la jefa del Área Académica de psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Se desempeña como profesora investigadora

Presidente de la Asociación Nacional de Profesionales en Ciencias Cognitivas