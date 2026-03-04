Ciudad de Chihuahua, Chih.- El alcalde Marco Bonilla, sostuvo una reunión con consejeros de la Central de Abastos de Chihuahua, con el objetivo de unir los lazos y fortalecer la colaboración con el sector comercial para garantizar el acceso a productos básicos a precios accesibles, para las familias chihuahuenses.

Durante el encuentro se destacó la importancia de este sector, conformado por propietarios de más de 170 bodegas que movilizan diariamente más de 300 toneladas de alimentos en la ciudad, además de generar más de mil empleos directos. Su participación resulta clave para impulsar acciones que impactan directamente en la economía de las familias chihuahuenses.

El Alcalde les compartió a los consejeros cómo se encuentran las finanzas en el Municipio de Chihuahua, y este año destaca por tener el presupuesto más alto gracias al buen manejo que se ha tenido con los ingresos, lo cual se destina para más obras y servicios.

En lo anterior les destacó avances en materia de seguridad, ya que es el rubro al que más se le destina debido a la importancia de que las familias se sientan más tranquilas, por lo cual se ha invertido en patrullas, profesionalización, equipamiento, y más.

Después añadió el trabajo en materia de servicios públicos y mantenimiento urbano como lo es la recolección de residuos, limpieza de espacios, alumbrado público, etcétera; y en obra, habló acerca de los trabajos en espacios públicos, movilidad, entre otras.

Además, en impulso a la educación, lo cual se refleja con el primer Centro STEM que administra un Gobierno Municipal, el cual enseña sobre ingeniería, tecnología, ciencias y matemáticas, con diversas actividades para un desarrollo integral.

En temas de economía, destacó las inversiones que se han hecho en para el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas; además del fomento al turismo con diversas actividades que se ha reflejado en más visitantes y derrama económica para los negocios en la ciudad.

Finalmente, como parte de este encuentro, el alcalde escuchó las necesidades de ellos en diferentes temas, lo cual los ayudará a mejorar su trabajo. Además, realizó un recorrido por la Central de Abastos para conocer el trabajo diario que se realiza en esta zona para distribuir productos a buen precio para las familias de la ciudad.