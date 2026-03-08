domingo, marzo 8, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Conmemora Sheinbaum en Campo Marte el Día Internacional de la Mujer
Portada

Conmemora Sheinbaum en Campo Marte el Día Internacional de la Mujer

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Presidenta de México, Claudia Shainbaum, encabezó desde Campo Marte la ceremonia por el Día Internacional de las Mujeres. La mandataria fue acompañada por varias secretarias y secretarios de su gabinete presidencial, así como de las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, indicó a la jefa del Ejecutivo Federal: “Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandante suprema de las fuerzas armadas.

Usted ha marcado un hito histórico de que todo es posible con determinación y pasión”.

You Might Also Like

You may also like

Descubren una “supertierra” parecida a nuestro planeta: su año dura solo 61...

Reconoce Maru Campos a mujeres chihuahuenses

Participarán estudiantes del Cobach en Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías 2026

Modifican momentáneamente las rutas del JuárezBus

Inicia mañana Encuentro de culturas indígenas: IADA / IIT

Benefician a casi 600 alumnos del Conalep con becas