La Presidenta de México, Claudia Shainbaum, encabezó desde Campo Marte la ceremonia por el Día Internacional de las Mujeres. La mandataria fue acompañada por varias secretarias y secretarios de su gabinete presidencial, así como de las Fuerzas Armadas.

Durante la ceremonia, el secretario de Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, indicó a la jefa del Ejecutivo Federal: “Rompió paradigmas al convertirse en la primera mujer jefa de Estado y comandante suprema de las fuerzas armadas.

Usted ha marcado un hito histórico de que todo es posible con determinación y pasión”.