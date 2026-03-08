domingo, marzo 8, 2026
Inicia mañana Encuentro de culturas indígenas: IADA / IIT

by EditorJRZ
written by EditorJRZ

Serás a parir de mañana 09 de marzo y hasta el 12 del mismo mes, que se lleven a cabo Encuentro de culturas indígenas: IADA / IIT, informó la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

El evento dará inicio en punto de las 10:45 am, en Instituto de Arquitectura Diseño y Arte IADA/IIT.

Durante el evento, los asistentes podrán disfrutar de Danzas, talleres, comidas típicas, charlas, exhibiciones, además de música en vivo y venta de artesanías.

También se contará con la participación de al menos ocho comunidades indígenas.

