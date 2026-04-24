La seguridad en Chihuahua exige responsabilidad, coordinación y apego a la ley, señaló el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar.



El alcalde resaltó que la presencia de agencias internacionales en el estado demanda una respuesta inmediata y clara del Gobierno del Estado.



Pérez Cuéllar dijo sobre ello, al comentar del caso de dos agentes estadounidenses que se encontraban en un operativo en la sierra junto con agentes estatales.



“Como lo ha señalado la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, los gobiernos estatales tienen que explicar y respetar la ley en materia de seguridad, cumplirla no es opcional”, expresó.



Detalló que la gobernadora María Eugenia Campos tiene la obligación de dar la cara y explicar con total claridad qué ocurrió. No hacerlo es fallarle a Chihuahua.



“Desde Ciudad Juárez lo tenemos claro: en seguridad se coordina y se actúa, sin excusas”, resaltó.