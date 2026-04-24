La Junta Municipal de Aguas y Saneamientos de Juárez, tiene programada para mañana viernes 24 de abril, una jornada de descuentos en la colonia Senderos de San Isidro.

El personal de la descentralizada será concentrado en la Unidad Deportiva Siglo XX, ubicada sobre la calle Cerrada del Parque 32575.

La Jornada dará inicio a partir de las 9 de la mañana, por lo que se invita a los vecinos del sector a acercarse a la Unidad Deportiva y aprovechar los descuentos y ponerse al corriente con sus recibos del agua.