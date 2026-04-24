Estudiantes del Plantel Cuauhtémoc del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), participaron activamente en la creación de un mural dedicado a la mujer dentro del proyecto municipal “Sendero Seguro”, ubicado en la Calzada Belisario Chávez.

La iniciativa impulsada por el Municipio de Cuauhtémoc tiene como objetivo transformar este espacio urbano en una zona más segura para las y los estudiantes de diversas instituciones educativas que diariamente transitan por esta vialidad, mediante mayor iluminación, la eliminación de puntos de riesgo y la intervención artística de muros con mensajes positivos y de paz.

El mural elaborado por el alumnado del Conalep tiene como propósito plasmar mensajes de no violencia hacia la mujer, esperanza, protección, libertad y fortaleza femenina, utilizando elementos simbólicos como flores, mariposas, una mujer rarámuri con su bebé y la figura de un ángel como representación de protección y calma.

La obra fue desarrollada por estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de la carrera de Profesional Técnico Bachiller en Expresión Gráfica Digital, bajo la coordinación de la maestra Gabriela Aragón Ortiz.

Las alumnas y alumnos participantes son: Sarahi Quintana, Keila Abigail Castillo, Vasti Sarahi Calzadillas, Danna Olivia Villalba, Luisa Fernanda Morán, Adriana Guadalupe Bautista, Yeimi Guadalupe Ramírez, Kimberly Guadalupe Soto, Joan Roberto Gutiérrez y Emmanuel Santana Márquez.

Como parte del arranque de esta actividad, el grupo recibió la visita del alcalde de Cuauhtémoc, Elías Humberto Pérez Mendoza; la jefa de Vinculación del plantel, Guadalupe Gutiérrez Cobos; la subdirectora Cynthia Coronado; y el director del plantel, Carlos Ivar Pérez Lugo, quienes reconocieron el talento, compromiso y participación social del estudiantado.

El director general del Conalep, Omar Bazán Flores, destacó la importancia de este tipo de proyectos que fortalecen la formación integral de las alumnas y alumnos.

“Este mural no solo representa arte, sino conciencia social, respeto, inclusión y el compromiso de nuestras y nuestros estudiantes con la construcción de espacios más seguros y humanos. Nos llena de orgullo ver cómo el talento juvenil se convierte en un mensaje de paz y dignidad para todas las mujeres”, expresó el directivo.