La Dirección General de Protección Civil del Municipio informó que este viernes 24 de abril se espera una jornada con condiciones mayormente estables, temperaturas cálidas y baja probabilidad de lluvia, de acuerdo con el pronóstico meteorológico emitido para la región.

Se prevé que la temperatura máxima alcance alrededor de los 29 grados centígrados, mientras que la mínima se mantendrá cercana a los 17 grados. Estas condiciones favorecerán un ambiente templado durante la mañana y cálido por la tarde, sin cambios bruscos en el termómetro.