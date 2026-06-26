Habitantes del fraccionamiento Jardines de Aragón y sectores aledaños denunciaron que desde hace más de tres semanas enfrentan apagones intermitentes provocados por fallas en transformadores y sobrecargas en la red eléctrica, situación que ha afectado a cientos de familias y que, aseguran, no ha sido resuelta por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los vecinos señalaron que cada privada alberga alrededor de 50 familias, entre ellas personas adultas mayores, enfermos y niños, quienes han tenido que enfrentar las constantes interrupciones del servicio. Además, afirmaron que las variaciones de voltaje han provocado daños en diversos electrodomésticos debido a que la energía eléctrica regresa de manera irregular.

También advirtieron que la falta de electricidad afecta el funcionamiento de las casetas de acceso a los fraccionamientos, lo que obliga a mantener abiertas las entradas y salidas, incrementando el riesgo de inseguridad al facilitar el ingreso de personas ajenas a la zona.

De acuerdo con los afectados, el personal de la CFE acude a revisar los reportes, pero únicamente realiza reparaciones temporales sin solucionar de fondo el problema. Ante esta situación, advirtieron que, de no obtener una respuesta definitiva, organizarán manifestaciones en una avenida principal o bloquearán las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad para exigir el restablecimiento del servicio.