La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, continúa trabajando de manera coordinada para concluir con rapidez, los trabajos derivados de intervenciones en la infraestructura hidráulica y sanitaria, entre enero y febrero, se han tapado 595 baches como parte de los trabajos del organismo.

El departamento de Bacheo es el encargado de finalizar las intervenciones realizadas en redes de alcantarillado, agua potable y agua tratada, para lograrlo, las cuadrillas laboran las 24 horas del día, los siete días de la semana, con la finalidad de reabrir las vialidades en el menor tiempo posible.

Uno de los trabajos de repavimentación en concreto que está por concluir se ubica en un callejón de la calle Andrés Hinostroza, en la colonia Infonavit Casas Grandes, en este punto se realizó previamente la reposición de aproximadamente 40 metros de tubería sanitaria.

La ingeniera Lizbeth Chimal, coordinadora del área de Bacheo, informó que de enero a la fecha se han efectuado 595 recarpeteos en distintos puntos de la ciudad.

“En estos momentos contamos con aproximadamente 595 baches realizados por parte de nosotros, del departamento de Bacheo, tenemos una coordinación con los distintos departamentos de la JMAS, nosotros entramos inmediatamente sobre todo nos enfocamos en las vialidades principales”, explicó.

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez trabaja de manera permanente para abatir el rezago que existía en el área de bacheo, en beneficio de los juarenses.