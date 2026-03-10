El Consejo Deliberativo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) ratificó por unanimidad a Roberto Mora Palacios como director general del organismo, durante la primera sesión extraordinaria ordinaria de este órgano de gobierno.



En representación del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, encabezó la reunión y tomó protesta al funcionario para que continúe al frente del Instituto.



Durante la sesión se dio cumplimiento al artículo 5 de la Ley Orgánica del IMIP, que establece que los consejeros y regidores integrantes del Consejo Deliberativo son los responsables de designar a la persona que dirigirá la institución.



Ortiz Orpinel reconoció la trayectoria y capacidad del arquitecto Mora Palacios, además del trabajo que ha desarrollado dentro del organismo, lo cual ha permitido impulsar proyectos importantes para el desarrollo de la ciudad.



Indicó que debido a los resultados obtenidos y al trabajo constante que se ha realizado en materia de planeación urbana, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar respaldó su ratificación para continuar al frente del IMIP.



Tras rendir protesta, Roberto Mora Palacios agradeció la confianza del Presidente Municipal, así como de los consejeros y regidores que integran el Consejo Deliberativo.



El director del IMIP destacó que el trabajo coordinado con los integrantes del consejo ha permitido impulsar proyectos que han marcado avances en el desarrollo de Ciudad Juárez durante la actual administración municipal.



Asimismo, señaló que aún existen diversos proyectos en proceso y otros más por desarrollar en los próximos meses, con el objetivo de seguir fortaleciendo la planeación y el crecimiento ordenado de la ciudad.



A la sesión asistieron representantes de distintas dependencias del Gobierno Municipal, regidores y representantes de organismos e instituciones que forman parte del Consejo Deliberativo del IMIP.