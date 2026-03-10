Ciudad de Chihuahua, Chih., a [fecha].- ** El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en la Mexico Conference 2026 de la Universidad de Harvard, donde compartió parte de la visión y estrategias que impulsa el Gobierno Municipal en temas clave para el desarrollo de las ciudades, como seguridad pública, salud, educación y desarrollo urbano.

Durante su intervención en este foro internacional, el Presidente Municipal expuso la experiencia de Chihuahua capital en la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de las familias, en un espacio de diálogo e intercambio de ideas que reúne a liderazgos de distintos sectores de México y Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, Bonilla destacó que la Mexico Conference 2026 representa una plataforma importante para fortalecer los vínculos entre ambos países en torno al desarrollo de las ciudades, además de abrir espacio para compartir experiencias, retos y soluciones desde el ámbito local.

“Tuve el honor de participar en la Mexico Conference 2026, una plataforma para fortalecer los vínculos entre México y Estados Unidos en torno al desarrollo de nuestras ciudades”, expresó.

Asimismo, señaló que durante su participación compartió estrategias sobre la manera en que se trabaja en Chihuahua en materia de seguridad pública, salud, educación y desarrollo urbano, entre otros rubros fundamentales para la construcción de mejores comunidades.

El alcalde agradeció la invitación a este foro, al que calificó como un espacio valioso para intercambiar ideas y proyectar un mejor futuro para Chihuahua y para México.

La presencia de Marco Bonilla en este encuentro coloca a Chihuahua en una conversación internacional sobre innovación pública, liderazgo local y buenas prácticas de gobierno, al llevar la experiencia de la capital del estado a uno de los escenarios académicos y de análisis más relevantes a nivel global.