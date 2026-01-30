El personal de la Coordinación de Atención Ciudadana sigue apoyando a extrabajadores de maquiladoras situadas al suroriente de la ciudad que suspendieron sus operaciones días atrás.



Ayer, durante un recorrido que llevó a cabo la titular de la dependencia, María Antonieta Mendoza Mendoza, para darles alimentos y bebidas, los exempleados le hicieron algunas peticiones, entre ellas productos para mitigar el frío.



El director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, fue el encargado de donar la leña a los hombres y mujeres que están afuera de las maquiladoras Centric Parts, JCC Planta 3, BPI y Stop Tech.



Por su parte, el titular de Limpia, Gibran Solís Kanahan, les facilitó tambos para usarlos como calentón de leña y así poder resguardarse de las bajas temperaturas que se registran en la ciudad.



También se les otorgó por parte de la Coordinación de Atención Ciudadana café, azúcar, crema para café, pan, agua, así como vasos y cucharas desechables, además de algunas carpas, sillas y mesas.