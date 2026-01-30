La Fiscalía General de la República (FGR) a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Chihuahua, llevó a cabo una incineración en la que se destruyeron 312 kilos 376 gramos 700 miligramos de narcóticos, así como, 562 unidades de psicotrópicos, 185 unidades de nicotina y 11 piezas de objetos del delito.

El evento se llevó a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado de la Guarnición militar de la Plaza.

A la incineración asistieron autoridades militares y de la FGR en la entidad, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y el representante del Órgano Interno de Control, quien supervisó que la incineración se llevara acorde con la norma aplicable.

Durante la jornada de incineración se destruyeron 238 kilos 952 gramos 500 miligramos de marihuana, 62 kilos 537 gramos 700 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, un kilo 991 gramos 300 miligramos de heroína, ocho kilos 41 gramos de clorhidrato de cocaína, 76 gramos 500 miligramos de Delta-9-thc, 777 gramos 700 miligramos de sustancia negativa, 562 unidades de psicotrópicos, 185 unidades de nicotina y 11 objetos del delito.

Lo incinerado estuvo afecto a 47 carpetas de investigación, iniciadas por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades, correspondientes a las subsedes de Casas Grandes y Ciudad Juárez y fue asegurado en acciones realizadas por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la entidad.

Con estas acciones la FGR reafirma el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de los delitos en materia federal, por lo que se invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de forma presencial o anónima en Av. Abraham Lincoln #820, esq. Hermanos Escobar, Fraccionamiento La Playa C.P. 32310, Cd. Juárez, Chihuahua, teléfono 656 6398616, correo electrónico vua.chihuahua@fgr.org.mx