Martes 2 de Diciembre del 2025

Durante la reunión anual del Consejo de Gobierno del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), que en esta ocasión incluyó la tradicional cena navideña, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar reconoció el trabajo de su director, Roberto Mora Palacios y del equipo técnico que conforma el Instituto, subrayando su papel fundamental en el desarrollo de Ciudad Juárez.



El titular del IMIP, Roberto Mora, explicó que el Consejo de Gobierno es un órgano deliberativo integrado por 11 consejeros, de los cuales seis son ciudadanos con voz y voto, además de directores municipales que participan con voz.



Añadió que esta convivencia busca agradecer el esfuerzo de quienes integran el consejo y reafirmar el apoyo recibido por parte del Gobierno Municipal.



Durante su mensaje, el alcalde Pérez Cuéllar destacó que el IMIP ha sido un aliado estratégico para la administración, participando en numerosos proyectos de gran relevancia para la ciudad.



Reconoció que, aunque el apoyo económico hacia el Instituto no ha sido tan amplio como debería, debido a las limitaciones presupuestales del ámbito municipal, el equipo del IMIP ha demostrado capacidad para hacer mucho con muy poco.



Resaltó además la importancia de que el Instituto se mantenga como un espacio técnico, libre de cambios derivados de coyunturas políticas. Recordó que en la conmemoración del pasado 10 de octubre quedó evidenciado que la antigüedad promedio del personal del IMIP supera los 14 años, lo cual refleja estabilidad, profesionalismo y continuidad en los proyectos de largo plazo.



“Estamos muy agradecidos por todo el trabajo, por toda la intervención; el arquitecto no solo hace la chamba técnica, sino que se mete de lleno en los temas. Eso lo valoramos muchísimo”, expresó el Presidente Municipal, destacando también la labor de exdirectores como Vicente López Urueta, presentes en la reunión.



Pérez Cuéllar deseó felices fiestas al personal del Instituto y los exhortó a mantener el ritmo de trabajo que ha distinguido al IMIP: “No hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando muy duro”.



La convivencia cerró reafirmando la colaboración institucional y el compromiso del IMIP con el desarrollo urbano, la planeación estratégica y el futuro de Ciudad Juárez.