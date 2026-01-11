La Dirección de Protección Civil informó que permanece activa la alerta preventiva por baja temperatura, ante el marcado descenso térmico que se prevé durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 10 de enero de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas más bajas se registrarán entre las 5:00 y 7:00 de la mañana, con valores mínimos que oscilarán entre 1 grado y hasta -2 grados centígrados. Las autoridades advirtieron que las zonas alejadas de la mancha urbana y áreas elevadas podrían presentar temperaturas aún más bajas, además de una sensación térmica considerablemente menor debido a las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, recomendando abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura. Asimismo, se pidió poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y atender oportunamente cualquier recomendación preventiva, con el objetivo de reducir riesgos a la salud durante este periodo de frío.