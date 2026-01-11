Inicio » Continúa vigente alerta por bajas temperaturas en la ciudad
Continúa vigente alerta por bajas temperaturas en la ciudad

La Dirección de Protección Civil informó que permanece activa la alerta preventiva por baja temperatura, ante el marcado descenso térmico que se prevé durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo 10 de enero de 2026.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas más bajas se registrarán entre las 5:00 y 7:00 de la mañana, con valores mínimos que oscilarán entre 1 grado y hasta -2 grados centígrados. Las autoridades advirtieron que las zonas alejadas de la mancha urbana y áreas elevadas podrían presentar temperaturas aún más bajas, además de una sensación térmica considerablemente menor debido a las condiciones meteorológicas.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, especialmente durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día, recomendando abrigarse adecuadamente, utilizar varias capas de ropa y evitar cambios bruscos de temperatura. Asimismo, se pidió poner especial atención en niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, quienes son más vulnerables a las bajas temperaturas.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse informados a través de canales oficiales y atender oportunamente cualquier recomendación preventiva, con el objetivo de reducir riesgos a la salud durante este periodo de frío.

