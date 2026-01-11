Durante esta tarde de sábado, se registró un incendio en lo que pareciera ser un criadero de cerdos, resultando al menos un hombre muerto y por lo menos una docena de cerdos, al sur de la ciudad.

El voraz incendio fue reportado en las calles Olivo y Nayarit, de la colonia Valle Dorado II, hasta donde acudieron elementos de Bomberos para atender el incendio reportado.

Tras controlar las llamas y realizar una inspección para evitar que el fuego reavivara, fue localizado el cuerpo calcinado de un masculino y alrededor de una docena de cerdos muertos.

Luego de la localización del cuerpo del masculino, se solicitó la presencia de elementos de investigación de la Fiscalía, zona norte para que se iniciara una investigación.

Por el momento se desconoce la causa del siniestro, sin embargo, de manera extraoficial, se indicó que pudo haberse tratado de un calentón mal instalado el cual se salió de control y ocasionó el incendio.