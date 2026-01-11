Una infante de alrededor de 3 años perdió la vida esta tarde-noche luego de ser atropellada sobre la calle valle del Sol, cuyo cuerpo queso sobre la carpeta asfáltica.

El lamentable accidente se registró a pocos metros de la calle Pascual Ortiz Rubio, hasta donde arribaron elementos viales para acordonar el área y dar aviso a las autoridades correspondientes.

Primeras versiones indican que la menor caminaba de la mano junto a su madre y repentinamente se soltó y corrió hacia la calle, siendo alcanzada, al parecer por el conductor de una camioneta pick up de redilas, el cual no alcanzo a frenar e impactó a la menor, misma que perdió la vida de inmediato.

Familiares y la madre fueron atendidos en el lugar por paramédicos y elementos policiacos ya que, ante el hecho, cayeron en una crisis nerviosa.

La circulación vehicular en dicho cruce, fue cerrado en su totalidad para realizar los peritajes correspondientes.