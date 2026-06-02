Regresan las filas kilométricas al Puente Libre

Las largas filas para cruzar hacia Estados Unidos por el Puente Libre volvieron a registrarse este martes 2 de junio, provocando congestionamientos de varios kilómetros en algunas de las principales vialidades de Ciudad Juárez.

Al mediodía, cientos de automovilistas avanzaban lentamente sobre la avenida Juan Pablo II, donde la fila de vehículos alcanzaba una extensión aproximada de entre cinco y seis kilómetros en dirección al cruce internacional. La gran cantidad de vehículos generó tráfico pesado en diversos puntos de esta importante arteria.

La situación también se presentó sobre la avenida Heroico Colegio Militar, donde otra fila de automóviles se extendía por alrededor de seis a siete kilómetros. Los conductores permanecían avanzando a vuelta de rueda mientras buscaban llegar a las casetas de inspección para ingresar a El Paso, Texas.

El incremento en la afluencia de vehículos sorprendió a muchos usuarios frecuentes de los puentes internacionales, quienes durante las últimas semanas habían observado tiempos de espera más reducidos. Sin embargo, este martes las condiciones volvieron a complicarse debido al elevado número de personas que intentaban cruzar al vecino país.

Las largas filas no solamente afectaron a quienes se dirigían a Estados Unidos, sino también a los automovilistas que circulaban por las avenidas utilizadas como rutas de acceso al puente, donde se registraron importantes retrasos y embotellamientos.

Hasta el mediodía no se habían reportado incidentes viales de consideración relacionados con el congestionamiento; sin embargo, los usuarios continuaban enfrentando tiempos prolongados de espera mientras las filas seguían creciendo en los accesos al Puente Libre.