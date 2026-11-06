jueves, noviembre 5, 2026
Copyright 2021 - All Right Reserved
Inicio » Cambiará JMAS cinco válvulas de agua potable en distintos puntos mañana viernes
Portada

Cambiará JMAS cinco válvulas de agua potable en distintos puntos mañana viernes

by EditorJRZ
written by EditorJRZ 0 comments

La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS), informa que, este viernes 6 de noviembre realizará el cambio de cinco válvulas de agua potable en distintos puntos de la cuidad, debido a que ya cumplieron su vida útil.

Tres de las válvulas se reemplazarán en la colonia Fuentes del Valle, una en el cruce de la avenida De las Fuentes y calle De la Cascada, y dos más en avenida De la Fuentes y calle De la Bahía.

Por otra parte, se cambiarán dos válvulas de tres pulgadas en la colonia Aztecas, ubicadas sobre las calles Nahoas y Cholultecas.

Debido a estas labores, los habitantes de ambas colonias y sectores aledaños podrían presentar afectaciones en el servicio de agua potable durante el desarrollo de los trabajos.

banner

Los trabajos se llevarán a cabo en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, debido a que las válvulas ya cumplieron su vida útil y es necesario reemplazarlas para mantener un adecuado control de la presión del agua que llega a este sector.

La JMAS agradece la comprensión de los usuarios y recomienda tomar las precauciones necesarias, así como almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas.

Con estas acciones, el organismo continúa trabajando para mantener en buenas condiciones la infraestructura hidráulica y brindar un mejor servicio a las familias juarenses.

You Might Also Like

You may also like

Trabajadores del Poder Judicial en Juárez protestan contra nuevo esquema de evaluación

Agiliza plataforma digital recepción y revisión de tablas de valores de los...

Cumple JMAS compromiso con vecinos de Gardeno y realiza limpieza de pozos...

Permite flexibilidad del SEA de Cobach concluir bachillerato en 13 meses

Visitan empresas la Feria del Empleo en el Instituto de Ciencias Sociales...

Formulan imputación a detenido por el homicidio de Kevin Emmanuel M. G.