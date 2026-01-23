viernes, enero 23, 2026
Inicio » Coordinan esfuerzos Obras Publicas y la JMAS para próximos proyectos
Coordinan esfuerzos Obras Publicas y la JMAS para próximos proyectos

by EditorJRZ
by EditorJRZ

Esta tarde se llevó a cabo una reunión de trabajo entre la Dirección General de Obras Públicas del Municipio y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a fin de fortalecer la operatividad.

Durante la reunión se destacó la importancia de realizar una mesa de coordinación, con el fin de crear canales de comunicación más directos y sencillos entre ambas dependencias, para así tener una atención más eficiente a las peticiones ciudadanas relacionadas principalmente con las vialidades.

Uno de los principales motivos de esta mesa es mejorar la planeación de los trabajos, para poder atender de manera inmediata las intervenciones necesarias en calles y avenidas, así como reducir las afectaciones al tránsito vehicular durante la ejecución de obras.

Así mismo, se abordó el tema del bacheo, solicitando por parte del Municipio que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento atienda esta problemática una vez concluidos sus trabajos de reparación o instalación, con el propósito de mantener las calles en mejores condiciones.

Uno de los acuerdos de esta convocatoria, fue el mantener reuniones mensuales, con el propósito de conocer proyectos en puerta de ambas partes y así facilitar la operatividad y garantizar la eficiencia de las obras una vez concluidas.

Ambas dependencias reiteraron su disponibilidad para colaborar en las labores que competen en cada área, reafirmando el compromiso de ambas instituciones.

