En conferencia de prensa, Carlos Israel Nájera Payán, coordinador de Comunicación Social del Municipio, informó que en lo que va de enero se han recaudado 653 millones 5 mil 917 pesos por pago del impuesto predial.



El funcionario dio a conocer que un total de 163 mil 845 cuentas han sido pagadas en lo que va de este mes, donde han sido 5 mil 704 juarenses que se han puesto al día.



Además, comentó que en el 2025 fueron 293 mil 421 notificaciones las que se realizaron a contribuyentes morosos que aún no pagan.



Asimismo, señaló que hay embargos inscritos en el Registro Público de la Propiedad durante el 2025, que fueron 873 propiedades que se inscribieron como sujetas de embargo.



“Solamente ocho no lograron realizar el pago o algún tipo de convenio y finalmente pasaron a ser propiedad del Municipio”, añadió Nájera Payán.



“Hay muchos procesos abiertos, en condiciones de entrar a las almonedas o en proceso de que se regularicen; normalmente se publica una lista extensa y al final del tiempo, los propietarios se ponen al corriente”, agregó.



“Seguramente estaremos rompiendo récord este 2026 otra vez en la recaudación del impuesto predial”, resaltó.