La Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso del imputado Miguel Ángel D.M., tras acreditar su probable responsabilidad en el delito homicidio.

En la continuación de la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público expuso suficientes datos de prueba, que establecen que el imputado disparó con un arma de fuego a la víctima José Luis B. C., en hechos registrados entre los días 19 y 20 de enero del 2023, en la calle Villas de Austria de la colonia Villas del Sur, en Ciudad Juárez.

Al imputado se le notificó la orden de aprehensión girada en su contra por los citados hechos, el pasado lunes 19 de enero, en el Cereso No. 3, en donde se encuentra interno por diversa causa penal.

Con base en lo expuesto por la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado y fijó un plazo de dos meses para cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).