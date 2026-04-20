La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la ciudadanía a prestar atención a los signos de anemia y acudir a consulta médica ante cualquier síntoma, ya que su detección oportuna permite prevenir complicaciones en la salud.



La directora de Salud Municipal, la doctora Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que este padecimiento afecta con mayor frecuencia a mujeres entre los 20 y 44 años, principalmente por factores como sangrados menstruales abundantes, embarazo, parto o lactancia, así como por dietas bajas en hierro o enfermedades digestivas.



Detalló que la anemia es una condición en la que los glóbulos rojos se encuentran en menor cantidad o presentan un tamaño reducido debido a la falta de hemoglobina, proteína que transporta el oxígeno desde los pulmones hacia el resto del organismo. La causa más común es la deficiencia de hierro.



“Es muy importante que la población, especialmente las mujeres en edad reproductiva, identifiquen los síntomas de alerta como debilidad, fatiga constante, mareos, falta de aire o palpitaciones aceleradas, y acudan de inmediato a su médico. Detectar la anemia a tiempo permite brindar un tratamiento adecuado y mejorar la calidad de vida”, señaló.



La funcionaria reiteró que mantener una alimentación balanceada rica en hierro y realizar revisiones médicas periódicas son acciones clave para prevenir este padecimiento.



La Dirección de Salud Municipal exhorta a la comunidad a no ignorar los síntomas y acudir a su unidad médica más cercana para recibir orientación y atención profesional.